الدوحة تستضيف "في غضون أسابيع" اجتماعاً دولياً بشأن أفغانستان

الدوحة تستضيف "في غضون أسابيع" اجتماعاً دولياً بشأن أفغانستان

يُعقد في الدوحة "في غضون أسابيع قليلة" اجتماع دولي بشأن أفغانستان من أجل "توضيح التوقّعات" المرتبطة بعدد من الملفّات، بحسب ما أفادت الأمم المتّحدة وكالة فرانس برس الأربعاء.



وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إنّ "الاجتماع الذي سيُعقد في الدوحة في غضون أسابيع قليلة مع المبعوثين الدوليين سيشكّل فرصة لمناقشة وتوضيح التوقّعات بشأن عدد معيّن من المواضيع".



وجاء كلام دوجاريك في وقت بدأت فيه بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان تقييماً لعملها بعدما منعت حركة طالبان النساء الأفغانيات من العمل لصالح الأمم المتحدة.



وكانت نائبة الأمين العام للأمم المتّحدة أمينة محمد تحدّثت عن هذا الاجتماع، خلال كلمة ألقتها في جامعة برينستون الإثنين، مشيرة إلى أنّه سيكون "الأول لمبعوثين على كلّ المستويات، من المنطقة والعالم، مع الأمين العام" للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.



كذلك، أشارت محمد إلى احتمال مناقشة "خطوات صغيرة" باتجاه "اعتراف مبدئي" محتمل بطالبان، عبر وضع شروط مسبقة لذلك. وقالت "هذه المناقشة يجب أن تحصل. يعتقد البعض أنّ ذلك يجب أن لا يحدث أبداً، ويقول البعض الآخر إنّه يجب أن يحدث". وأضافت "طالبان تريد أن يتمّ الاعتراف بها... هذه هي رافعتنا".



وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة وافقت في كانون الأول على تقرير اللجنة المكلّفة باعتماد السفراء، التي تُرجئ منذ عودة طالبان إلى السلطة في آب 2021 أيّ قرار بشأن طلب الحركة المتشدّدة اعتماد سفير يمثّلها لدى الأمم المتحدة.