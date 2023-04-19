البيت الأبيض يعلن عن مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا

البيت الأبيض يعلن عن مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا

أعلن البيت الأبيض الأربعاء أن الولايات المتحدة سترسل قريبًا مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، من دون أن يكشف في الحال عن قيمتها.



وقالت المتحدثة بإسم الرئاسة الأميركية كارين جان-بيار خلال مؤتمر صحافي روتيني إن هذه الشحنة الجديدة ستضم ذخيرة لأنظمة مدفعية يستخدمها الجيش الأوكراني، مشيرة إلى أن البنتاغون سيقدم مزيدًا من التفاصيل.