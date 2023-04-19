الإستخبارات الهولندية تحذر من إهتمام صيني بقطاع الطيران والفضاء

الإستخبارات الهولندية تحذر من إهتمام صيني بقطاع الطيران والفضاء

رجح جهاز الإستخبارات العسكرية الهولندي الأربعاء أن تكون الصين قد حاولت جزئيًا، خارج نطاق قيود التصدير، الإستحصال على معارف وأصول من قطاع الصناعات الجوية والفضائية الهولندي.



وحذر جهاز الإستخبارات العسكرية الهولندي من أن هولندا لا تزال هدفًا جاذبًا للتجسس الصيني وخصوصًا في مجال صناعة أشباه الموصلات والتكنولوجيات الكمية والصناعات الجوية والبحرية.



وكان الجهاز في العام 2022 قد رصد وحذر من محاولات صينية عدة للإستحصال على تكنولوجيا عسكرية، وفق ما أعلن رئيسه يان سويلانز في تقرير سنوي.