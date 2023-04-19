بايدن يستقبل رئيس الوزراء الإسباني في 12 أيار

بايدن يستقبل رئيس الوزراء الإسباني في 12 أيار

يستقبل الرئيس الأميركي جو بايدن في البيت الأبيض في 12 أيار رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، حسبما أعلنت المتحدثة بإسم الرئاسة الأميركية الأربعاء.



وقالت كارين جان-بيار خلال مؤتمرها الصحافي اليومي إن الأمر يتعلق خلال هذه الزيارة بـ"تعميق العلاقات التاريخية" بين البلدين الحليفين داخل الناتو.



وأضافت أن النقاش سيركز خصوصًا على دعم أوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي والعقوبات التي يفرضها الغرب على روسيا والتغير المناخي، إضافة إلى التعاون مع دول أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكارايبي.



وأشارت المتحدثة إلى أن هذه الزيارة ستتم قبل وقت قليل من تسلم إسبانيا الرئاسة الدورية للإتحاد الأوروبي في الأول من تموزو والتي ستمتد لستة أشهر.