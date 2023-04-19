إجتماع دولي بشأن أفغانستان في الدوحة في مطلع أيار

إجتماع دولي بشأن أفغانستان في الدوحة في مطلع أيار

ينظم الأمين العام للأمم المتحدة إجتماعًا دوليًا بشأن أفغانستان في الأول والثاني من أيار في الدوحة، من أجل توضيح التوقعات المرتبطة بعدد من الملفات، بحسب ما أفاد المتحدث بإسمه الأربعاء.



وقال ستيفان دوجاريك: "سيكون هناك إجتماع في الدوحة في الأول والثاني من أيار ينظمه الأمين العام مع المبعوثين الخاصين بشأن أفغانستان من مختلف الدول".



وجاء كلام دوجاريك في وقت بدأت فيه بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان تقييمًا لعملها بعدما منعت حركة طالبان النساء الأفغانيات من العمل لصالح الأمم المتحدة.



وأشار المتحدّث إلى أن الهدف من الإجتماع هو تنشيط المشاركة الدولية حول الأهداف المشتركة نحو مسار مستدام في ما يتعلق بالوضع في أفغانستان.