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أربعة قتلى على الأقل بهجوم إستهدف وفدًا رسميًا في مالي

أخبار دولية
2023-04-19 | 15:19
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أربعة قتلى على الأقل بهجوم إستهدف وفدًا رسميًا في مالي
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أربعة قتلى على الأقل بهجوم إستهدف وفدًا رسميًا في مالي

أربعة قتلى على الأقل بهجوم إستهدف وفدًا رسميًا في مالي

قتل أربعة أشخاص على الأقل بجوم إستهدف وفدًا ماليًا رسميًا في منطقة تشهد أعمال عنف جهادية وتبعد نحو 400 كلم إلى الشمال من باماكو قرب الحدود مع موريتانيا، وفق ما أفاد مسؤولون إداريون ومصادر أمنية وكالة فرانس برس. 
     
ولم تتعرف السلطات رسميًا بعد على الضحايا، علمًا بأن غموضًا يخيم على طبيعة الوفد الذي كان يسعى للتنقيب عن آبار للسكان المحليين على بعد نحو أربعين كلم من مدينة نارا القريبة من غابة واغادو المعروفة بأنها ملاذ للجهاديين. 
     
وقال مسؤول إداري في نارا طالبًا عدم كشف هويته لكونه غير مصرح له بالتحدث إن وفدًا رسميًا تعرض لهجوم وهناك أربعة قتلى على الأقل ومفقودون، والتوتر لا يزال سائدًا هناك، مشيرًا إلى أن البعثة لم تكن تحظى بالمواكبة المناسبة.
   
وأكد مصدر في السلطات المحلية هذه الرواية، مشددًا على أن عسكريين كثرًا وصولوا إلى نارا في إطار نشر تعزيزات.

أخبار دولية

قتلى

هجوم

مالي

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