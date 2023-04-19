روبرت كينيدي يترشح للإنتخابات الرئاسية

روبرت كينيدي يترشح للإنتخابات الرئاسية

أعلن روبرت كينيدي جونيور، إبن شقيق الرئيس الـ35 للولايات المتحدة جون إف. كينيدي، الأربعاء ترشحه رسميًا للإنتخابات الرئاسية الأميركية للعام 2024.



ويعتزم الرجل الستيني التنافس على نيل بطاقة ترشيح الحزب الديموقراطي في مواجهة الرئيس الحالي جو بايدن الذي لم يعلن بعد رسميًا ترشحه لولاية ثانية لكنه قال مرارًا إنه ينوي الترشح.