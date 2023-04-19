المحكمة العليا الأميركية تمدد العمل لـ48 ساعة بقرار رفع القيود عن حبوب الإجهاض

المحكمة العليا الأميركية تمدد العمل لـ48 ساعة بقرار رفع القيود عن حبوب الإجهاض

مددت المحكمة العليا الأميركية الأربعاء لمدة 48 ساعة العمل بقرار كانت قد أصدرته سابقًا وعلقت فيه تنفيذ أحكام قضائية فرضت قيودًا، مشددة على إمكانية استحصال النساء على حبوب الإجهاض.



وكانت أنظار الولايات المتحدة بأسرها شاخصة إلى أعلى هيئة قضائية في البلاد لمعرفة ما الذي سيكون عليه قرارها بشأن حبوب الإجهاض المستخدمة على نطاق واسع في هذا البلد والتي أضحت محور معركة قضائية معقدة منذ أصدر قاض فدرالي قرارًا مثيرًا للجدل بحظرها.



لكن عوضاً عن أن تبت بجوهر القضية، إكتفت المحكمة العليا بإصدار قرار مقتضب الأربعاء إكتفت فيه بالقول إنها مددت العمل حتى منتصف ليل الجمعة-السبت (الساعة 04:00 ت غ السبت) بقرار تجميد تنفيذ الأحكام الصادرة عن قضاءي البداية والإستئناف بهذا الشأن.

