سوناك يدعو إلى وقف التعطيل السياسي في إيرلندا الشمالية

سوناك يدعو إلى وقف التعطيل السياسي في إيرلندا الشمالية

جدد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الأربعاء، بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين للسلام في إيرلندا الشمالية، الدعوة لعودة مؤسسات الحكم في المقاطعة البريطانية للعمل، ليزيد بذلك الضغوط على الوحدويين الذين يقاطعون هذه المؤسسات منذ عام.



وقال سوناك في بلفاست خلال مؤتمر في ذكرى توقيع اتفاق السلام: "أدعوكم للسعي لعودة عمل ستورمونت"، مقر مؤسسات الحكم المحلّي.



وأضاف: "أنا مقتنع بأن هذا هو الشيء الصائب الذي ينبغي القيام به لاتحاد مناطق المملكة المتحدة". وتابع: "نحن نؤمن بشدة بأن إيرلندا الشمالية أقوى داخل المملكة المتحدة وبأن المملكة المتحدة أقوى مع إيرلندا الشمالية"، مخاطبًا الوحدويين في الحزب الإتحادي الديموقراطي (DUP).