الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

لافروف يصل إلى كوبا بعد زيارة لنيكاراغوا ضمن جولته الأميركية اللاتينية

أخبار دولية
2023-04-20 | 01:06
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
لافروف يصل إلى كوبا بعد زيارة لنيكاراغوا ضمن جولته الأميركية اللاتينية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
لافروف يصل إلى كوبا بعد زيارة لنيكاراغوا ضمن جولته الأميركية اللاتينية

لافروف يصل إلى كوبا بعد زيارة لنيكاراغوا ضمن جولته الأميركية اللاتينية

وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مساء الأربعاء إلى هافانا قادما من نيكاراغوا، على ما أعلنت وزارة الخارجية الكوبية، في إطار جولة دبلوماسية على أميركا اللاتينية.

ويلتقي لافروف الخميس رئيس كوبا ميغيل دياز كانيل الذي أعيد انتخابه الأربعاء، ووزير الخارجية برونو رودريغيز باريلا، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية.

وقام لافروف الأربعاء بزيارة خاطفة إلى ماناغوا استمرت أربع ساعات غادر بعدها إلى كوبا في آخر محطة من جولة دبلوماسية على أميركا اللاتينية قادته أولا إلى البرازيل وفنزويلا.

وقال لافروف في تصريح متلفز قبل أن يغادر نيكاراغوا "الغربيون تحت رعاية دول مثل الولايات المتحدة (...) يحاولون نشر هيمنتهم من خلال صراعات كما في أوكرانيا".

وفي وقت سابق، قالت نائبة رئيس نيكاراغوا وزوجته روساريو موريو في تصريح للقناة 4  التلفزيونية الرسمية "نستقبل في نيكاراغوا المباركة في هذه الأثناء الوفد الذي يقوده الرفيق سيرغي لافروف الذي يجري زيارة دولة".

والتقى لافروف في نيكاراغوا الرئيس دانييل أورتيغا ونظيره دينيس مونكادا ووزير المال إيفان أكوستا ومستشار الرئاسة لشؤون الاستثمار والتجارة والتعاون لوريانو أورتيغا موريو، نجل الرئيس، وفق ما أعلنت موريو.

وندد أورتيغا ولافروف بالعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على ثلاثة قضاة من نيكاراغوا جردوا من الجنسية 316 معارضًا وصفهم أورتيغا بأنهم "إرهابيون".

وقال رئيس نيكاراغوا "فُرضت عقوبات على مئات من كبار المسؤولين في الدولة، لكن هذا لا يخيفنا إطلاقا ولا يقلقنا إطلاقا".
 
وكان لافروف زار البرازيل ومن ثم فنزويلا خلال جولته الأميركية اللاتينية التي يختتمها في كوبا.

في كراكاس دعا لافروف الثلاثاء إلى "اتحاد" لمواجهة "الابتزاز" الذي يمارسه الغرب عبر فرض العقوبات.

وروسيا حليف كبير لنيكاراغوا وهي تزوّدها بالقمح وبحافلات للنقل العام المشترك وبسيارت أجرة وبلقاحات سبوتنيك المضادة لكوفيد-19.

إلى ذلك تعاونت موسكو في إنشاء مركز تدريب لشرطة مكافحة المخدرات ولتقديم الدعم التقني والعسكري.

واستأنفت نيكاراغوا وروسيا علاقات التعاون الاقتصادي والعسكري في العام 2007 بعد عودة أورتيغا إلى السلطة.
 

آخر الأخبار

أخبار دولية

زيارة

لنيكاراغوا

جولته

الأميركية

اللاتينية

LBCI التالي
79 قتيلا في حادثة تدافع خلال توزيع مساعدات في صنعاء
سوناك يدعو إلى وقف التعطيل السياسي في إيرلندا الشمالية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2023-03-28

الخارجية الأميركية تعلن عن أول زيارة لمسؤول أميركي إلى الصين منذ إلغاء زيارة بلينكن

LBCI
آخر الأخبار
2023-03-05

دمشق تدين زيارة رئيس أركان الجيوش الأميركية إلى شمال شرق سوريا

LBCI
أخبار دولية
04:24

ستولتنبرغ يصل إلى كييف في زيارة غير معلنة

LBCI
أخبار دولية
17:24

المحكمة العليا الأميركية تمدد العمل لـ48 ساعة بقرار رفع القيود عن حبوب الإجهاض

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
04:24

ستولتنبرغ يصل إلى كييف في زيارة غير معلنة

LBCI
أخبار دولية
03:34

مذكرة إيداع بالسجن في حق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي

LBCI
أخبار دولية
01:26

ولي العهد السعودي يلتقي ملك الأردن

LBCI
أخبار دولية
01:13

واشنطن: اعتقال معارضين في تونس تصعيد مقلق

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
05:38

باسم ياخور يهنّئ الممثلين السوريين في السباق الرمضاني: "مبروك العودة بعد التراجع القسري"

LBCI
أخبار دولية
01:06

لافروف يصل إلى كوبا بعد زيارة لنيكاراغوا ضمن جولته الأميركية اللاتينية

LBCI
فنّ
2023-04-16

عابد فهد يقلّد "عمران" في مشهدٍ من "النار بالنار": "تدفع دينتك تاكل ملبن"! (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
01:26

ولي العهد السعودي يلتقي ملك الأردن

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
04:13

ما هو وضع اللبنانيين العالقين في السودان جراء الاشتباكات؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

هل يدخل التطور الرقمي إلى مناهج المدارس الخاصة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

تطبيق إلكتروني لتسعيرة المحروقات…

LBCI
رياضة
13:40

اللبنانيون يرحبون بـ"سبيلمان" على وسائل التواصل الإجتماعي

LBCI
رياضة
13:38

من هو لاعب منتخب لبنان الجديد عمري سبيلمان؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

أميركا فرضت عقوبات على شبكة لتبييض الأموال ساعدت اللبناني ناظم أحمد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

قرار يؤكد ان ملف تلزيم انشاء مبنى جديد في المطار... باطل

LBCI
أخبار لبنان
13:27

جولة الوفد النيابي المعارض في أميركا... جديد لقاءات اليوم وتحديدًا مع هوكستين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

قانون الشراء العام لمحاربة الفساد.. ما إن دخل حيز النفيذ حتى عدل من قبل النواب

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
08:29

المديرية العامة للأمن العام تتوقف عن استقبال طلبات جوازات السفر البيومترية ايام الجمعة من كل اسبوع وذلك حتى إشعار آخر

LBCI
فنّ
07:45

نوال الزغبي تضع حدّاً للمغرضين بعد اتهامها بشرب الكحول في رمضان!

LBCI
خبر كاذب
10:17

ما حقيقة العثور راهناً على كمية كبيرة من الأموال في منزل حميدتي؟

LBCI
أخبار لبنان
06:31

وزارة الطاقة تطلق التطبيق الإلكتروني لتسعيرة المحروقات

LBCI
حال الطقس
01:18

طقس متقلّب يؤثر على لبنان... هل تتساقط الامطار؟

LBCI
آخر الأخبار
16:36

الوكالة الوطنية للإعلام: الجيش ينفذ مداهمات لمنازل مطلقي النار بعد إشكال تطور إلى تبادل لإطلاق النار في الهرمل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

تطبيق إلكتروني لتسعيرة المحروقات…

LBCI
رياضة
13:38

من هو لاعب منتخب لبنان الجديد عمري سبيلمان؟

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة