البيت الأبيض يعلن مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا

أعلن البيت الأبيض أنّ الولايات المتّحدة سترسل قريباً مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا.



وأوضحت المتحدّثة باسم الرئاسة الأميركية كارين جان-بيار خلال مؤتمر صحافي روتيني أنّ هذه الشحنة الجديدة ستضمّ ذخيرة لأنظمة مدفعية يستخدمها الجيش الأوكراني، مشيرة إلى أنّ البنتاغون سيقدّم مزيداً من التفاصيل.



وحزمة المساعدات العسكرية الجديدة هذه قيمتها 325 مليون دولار وتشمل قذائف مدفعية.



وقالت وزارة الدفاع الأميركية في بيان إن الحزمة تشمل أيضا ذخائر لنظام الصواريخ الدقيقة هيمارس وألغاما مضادة للدبابات.



ويتزامن هذا الإعلان مع تسلّم أوكرانيا أول أنظمة دفاع جوي أميركية من طراز باتريوت ودبابات قتال خفيفة فرنسية من طراز AMX-10.



وكتب وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف على تويتر: "أصبحت سماؤنا الأوكرانية الجميلة أكثر أمانًا اليوم لأنّ أنظمة الدفاع الجوي باتريوت وصلت إلى أوكرانيا" شاكرا الولايات المتحدة وألمانيا وهولندا على "الوفاء بوعودها".