إجلاء 177 جنديا مصريا من السودان كانوا محتجزين لدى قوات الدعم السريع

إجلاء 177 جنديا مصريا من السودان كانوا محتجزين لدى قوات الدعم السريع

تم إجلاء 177 جنديا مصريا كانت قوات الدعم السريع قد احتجزتهم في السودان، "إلى جمهورية مصر العربية"، وفق ما أعلن ليل الأربعاء-الخميس الجيش السوداني الذي يخوض معارك في مواجهة القوات الرديفة.



وكان الجيش المصري قد أعلن في وقت سابق أنه يجري "جميع التنسيقات مع جهات الاختصاص المختلفة بدولة السودان الشقيقة لتأمين عودة كافة عناصر القوات المسلحة المصرية بسلام إلى أرض الوطن". وبحسب الجيش المصري كان هؤلاء العناصر موجودين في قاعدة جوية في شمال السودان لإجراء "تدريب مشترك" حين غرق السودان السبت في الفوضى.