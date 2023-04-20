واشنطن: اعتقال معارضين في تونس تصعيد مقلق

ندّدت وزارة الخارجية الأميركية بتوقيفات طالت معارضين في تونس بينهم رئيس حزب النهضة راشد الغنوشي، واصفة الأمر بأنه "تصعيد مقلق".



وجاء في بيان للمتحدث باسم الخارجية الأميركية فيدانت باتيل أن هذه التوقيفات "تتعارض جوهريا مع المبادئ التي تبّناها التونسيون في دستور يضمن صراحة حرية الرأي والفكر والتعبير".