ولي العهد السعودي يلتقي ملك الأردن

ولي العهد السعودي يلتقي ملك الأردن

التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الملك الاردني عبدالله الثاني على مائدة السحور في جدة.



وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين ،كما تم بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.