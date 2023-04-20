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مذكرة إيداع بالسجن في حق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي
أخبار دولية
2023-04-20 | 03:34
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مذكرة إيداع بالسجن في حق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي
صدرت مذكرة إيداع بالسجن في حق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي المعارض الرئيسي للرئيس قيس سعيد في تونس، على ما أعلن حزبه الخميس على صفحته عبر شبكة فيسبوك منددا بـ"سجنه ظلما".
وكان الغنوشي أوقف مساء الاثنين بعد تصريحات أكد فيها هناك إعاقة فكرية وإيديولوجية في تونس تؤسّس للحرب الأهلية في حال القضاء على الأحزاب اليسارية أو تلك المنبثقة عن التيار الإسلامي مثل النهضة.
وانتقدت أطراف عدة توقيفه من بينها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
أخبار دولية
رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي
تونس
معارضة
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