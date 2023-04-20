ستولتنبرغ يصل إلى كييف في زيارة غير معلنة

وصل الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ الخميس إلى كييف في زيارة غير معلنة، على ما ذكرت وسائل إعلام أوكرانية.

ونشرت العديد من وسائل الإعلام تلك صورا لستولتنبرغ في وسط كييف أمام نصب تذكاري للجنود الذي سقطوا في معارك.