الدنمارك وهولندا سترسلان 14 دبابة ليوبارد إلى أوكرانيا

ستشتري الدنمارك وهولندا 14 دبابة من طراز ليوبارد2 بقيمة 165 مليون يورو لإرسالها إلى أوكرانيا التي تطالب بأسلحة ثقيلة، على ما أعلنت وزارة الدفاع الدنماركية.



وجاء في بيان للوزارة: "أعلنت هولندا والدنمارك اليوم الخميس نيتهما شراء 14 دبابة ليوبارد 2إيه4" وتحديثها وتقديمها إلى أوكرانيا إثر تعاون مثمر مع ألمانيا لإرسال ما لا يقل عن مئة دبابة ليوبارد 1إيه5".



وأوضحت الوزارة أن الدبابات ستسلم اعتبارا من "مطلع 2024" ، مشيرة إلى أن الكلفة تقدر ب165 مليون يورو وسيتقاسمها البلدان مناصفة.



وأضاف البيان: "بهذه الطريقة نساهم بشكل مشترك في +ائتلاف ليوبارد 2+ المدعوم من قبل العديد من الشركاء والحلفاء".



وتطلب أوكرانيا دبابات غربية حديثة لمواجهة العدوان الروسي، منذ بدء الغزو تدعم الدنمارك نضال أوكرانيا من أجل الحرية وسنستمر في ذلك، بحسب البيان.



وفي بيان آخر رأت وزارة الدفاع الهولندية أن "أمن أوكرانيا وأمن أوروبا متلازمان".