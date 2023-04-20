وزيرة الخزانة الأميركية: نريد علاقات اقتصادية "بناءة وعادلة" مع الصين

أكدت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين أن الولايات المتحدة تريد "علاقة اقتصادية بناءة وعادلة" مع الصين، في وقت تتمسك واشنطن بموقفها في الدفاع عن أمنها القومي.



وأعلنت يلين أننا سنواصل الشراكة مع حلفائنا ردا على ممارسات الصين الاقتصادية غير العادلة.