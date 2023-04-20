الأمين العام للناتو يزور كييف لأول مرة منذ الغزو الروسي

وصل الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ اليوم إلى كييف في زيارة غير معلنة هي الأولى له منذ الغزو الروسي، وفق ما أفاد التحالف العسكري.



وتقدم بلدان الناتو لأوكرانيا مساعدات عسكرية تعد ضرورية لمساعدتها في الدفاع عن نفسها في النزاع مع روسيا، بينما تسعى كييف للانضمام إلى الحلف.



ونشرت صحيفة "كييف إنديبندنت" صورا لستولتنبرغ منحي الرأس في وسط كييف أمام نصب تذكاري لجنود سقطوا في المعارك.



ويمتنع الكثير من المسؤولين الغربيين عن الاعلان مسبقا عن زياراتهم إلى كييف لأسباب أمنية.



وقال مسؤول في الحلف: "الأمين العام للناتو موجود في أوكرانيا. سننشر المزيد من المعلومات في أقرب فرصة".



وتأتي زيارة ستولتنبرغ بعد 14 شهرا على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، وقبيل هجوم أوكراني مضاد متوقع.



وتعهد الناتو الوقوف إلى جانب أوكرانيا في حربها ضد روسيا.



وترى روسيا أن المساعدات العسكرية التي يقدمها الناتو لكييف هي دليل على أن الحلف والولايات المتحدة يخوضان حربا بالوكالة في أوكرانيا.



وأكد الكرملين اليوم، أن منع انضمام أوكرانيا إلى التحالف العسكري الغربي ما زال من أبرز أهداف الغزو، "وإلا، فسيشكّل ذلك خطرا جسيما لبلدنا ولأمنها" على حد قوله.



وفي وقت سابق هذا الشهر، دعا ستولتنبرغ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى قمة للحلف تعقد في تموز. وقال أيضا إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "سعى إلى إغلاق باب الناتو" لكنه "فشل".



وبينما دعا زيلينسكي للسماح لأوكرانيا بـ"عضوية الناتو بشكل سريع"، ألمح ستولتنبرغ إلى أن على كييف أن تنتصر أولا في الحرب ضد موسكو.