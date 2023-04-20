زيلينسكي متوجها إلى ستولتنبرغ: حان الوقت للناتو لدعوة أوكرانيا إلى صفوفه

زيلينسكي يدعو الناتو إلى مساعدة كييف على تجاوز "التحفظات" على مدها بالأسلحة

شدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على أن "الوقت حان" لحلف شمال الأطلسي (ناتو) لدعوة كييف للانضمام إلى صفوفه.



وقال زيلينسكي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ في كييف: "الآن فيما تدعم غالبية الأشخاص في دول الناتو وغالبية الأوكرانيين انضمام بلدنا إلى التحالف، حان الوقت لاتخاذ القرار الملائم".



ودعا زيلينسكي الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الى مساعدة كييف على "تجاوز تحفظات" بعض الدول الأعضاء على تقديم أسلحة بعيدة المدى إلى كييف لمواجهة الغزو الروسي.



وقال: "وجّهت إلى الأمين العام طلبا لمساعدتنا على تجاوز تحفظ شركائنا في ما يتعلّق بإيصال أسلحة معيّنة، تحديدا تلك بعيدة المدى والطيران الحديث والمدفعية والمدرعات".