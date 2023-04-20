قتيلان في أعاصير تضرب ولاية أوكلاهوما الأميركية

قتيلان في أعاصير تضرب ولاية أوكلاهوما الأميركية

قتل شخصان في أوكلاهوما الأربعاء في أعاصير ضربت الولايات المتحدة وسط أحوال جوية قاسية، حسبما أعلن مسؤولون محليون.



وأكدت أجهزة إدارة الطوارئ في مقاطعة ماكلين بجنوب وسط الولاية، في بيان على فيسبوك مقتل الشخصين مضيفة أن جهود البحث والإنقاذ تواصلت ليلًا.



وقالت إن "الطواقم تستجيب لتقارير عن جرحى وأشخاص محاصرين في ملاجئهم".



وأضافت: "نقوم بعمليات بحث في مسار بطول عشرة أميال تقريبًا (حوالى 16 كيلومترًا)".



ونبهت السلطات إلى احتمال إرتفاع حصيلة الضحايا مع تكشف حجم الدمار.