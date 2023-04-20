إجلاء 177 عسكريا مصريا من شمال السودان

تم إجلاء 177 عسكريا مصريا من السودان الأربعاء على متن أربع طائرات، بحسب ما أوضح الجيش السوداني الخميس في حين أكدت قوات الدعم السريع السودانية أنها سلمت 27 عسكريا مصريا أخر كانوا محتجزين لديها الى الصليب الأحمر الدولي.



وكان الجيش السوداني أعلن ليل الأربعاء الخميس أن هؤلاء العسكريين كانوا "محتجزين لدى قوات الدعم السريع" عادوا الى مصر. وقد أصدر بعد ظهر الخميس بيانا اعتذر فيه عن كلمة "محتجزين" التي وردت بالخطأ ويؤكد أن"كانوا متواجدين بمدينة مروي بشمال السودان لكن لم يتم أسرهم" من قبل قوات الدعم السريع.