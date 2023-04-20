باريس: حادثة التدافع في اليمن تذكّر بالحاجة "الملحّة" لحلّ النزاع

أكّدت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم، أنّ حادثة التدافع التي وقعت في اليمن أثناء توزيع مساعدات، هي "مأساة" تذكّر بـ"الحاجة الملحّة لإنهاء الأزمة الإنسانية... عبر حلّ الصراع" في هذا البلد.



وقُتل 85 شخصاً على الأقلّ وأصيب مئات بجروح مساء الأربعاء خلال حادثة تدافع أثناء توزيع مساعدات مالية في صنعاء، في مأساة جديدة أتت بعد تفاؤل بقرب وضع النزاع في اليمن على طريق الحل.



ورحّبت فرنسا بجهود السعودية وسلطنة عمان "من أجل التوصّل إلى وقف شامل لإطلاق النار واستئناف المفاوضات السياسية بين الحكومة اليمنية والحوثيين برعاية الأمم المتحدة"، وفقاً للمتحدثة باسم الوزارة آن-كلير لوجاندر.



وأشارت المتحدّثة إلى "الديناميكية الإيجابية التي سمحت بإطلاق سراح أكثر من 900 سجين في الأيام الأخيرة، خصوصاً بفضل دعم اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة".



وشدّدت على ضرورة "التوصّل إلى حلّ سياسي شامل، وهو السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم".