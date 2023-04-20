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إيران تعلن "إجبار" غواصة أميركية على الصعود إلى السطح في الخليج

أخبار دولية
2023-04-20 | 10:33
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إيران تعلن &quot;إجبار&quot; غواصة أميركية على الصعود إلى السطح في الخليج
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إيران تعلن "إجبار" غواصة أميركية على الصعود إلى السطح في الخليج

أعلنت إيران اليوم، أنها "أجبرت" غواصة أميركية على الصعود إلى سطح الماء أثناء عبورها مضيق هرمز الاستراتيجي في الخليج، وهو ما سارع الجانب الأميركي لنفيه.
      
وأفاد قائد القوات البحرية للجيش الإيراني الادميرال شهرام ايراني التلفزيون الرسمي بأن غواصة "يو إس إس فلوريدا" النووية كانت "تقترب من مضيق هرمز في صمت تام وتحت الماء" عندما رصدتها غواصة من الجمهورية الإسلامية لدى اقترابها من المياه الإقليمية الإيرانية.
      
وقال وفق ما نقلت عنه "إرنا": "أجبرت الغواصة الإيرانية هذه الغواصة الأميركية على الصعود إلى سطح الماء وعبور مضيق هرمز على سطح الماء".
      
وأوضح أن طهران ستثير القضية مع الجهات الدولية.
      
وفي بيان على تويتر، رد الأسطول الخامس الأميركي ومقره البحرين بأن الاتهامات الإيرانية "باطلة تماما" و"تعد تضليلا إيرانيا إضافيا".
      
وقال: "يواصل الأسطول الأميركي الخامس عملياته في أي مكان يسمح به القانون الدولي".
      
وفي حزيران الماضي، أعلنت البحرية الأميركية أن ثلاثة مراكب إيرانية "تفاعلت بأسلوب غير آمن ولا مهني" لدى عبور سفنها في المضيق.
      
وتتهم واشنطن قوات الحرس الثوري الإيراني بتعطيل حركة الملاحة في مياه الخليج حيث يمر خُمس الإنتاج العالمي من النفط.

أخبار دولية

إيران

غواصة أميركية

الخليج

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