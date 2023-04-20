الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

رئيس الوزراء العراقي يقيل قائد أمن المنطقة الخضراء بعد فرار سجين بارز

أخبار دولية
2023-04-20 | 11:16
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
رئيس الوزراء العراقي يقيل قائد أمن المنطقة الخضراء بعد فرار سجين بارز
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
رئيس الوزراء العراقي يقيل قائد أمن المنطقة الخضراء بعد فرار سجين بارز

أقال رئيس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني الخميس قائد أمن المنطقة الخضراء المحصّنة في وسط بغداد بعدما فرّ من أحد سجونها الرئيس السابق لديوان الوقف السني الذي كان يقضي محكوميته في هذا السجن المخصّص "لكبار الفاسدين".
      
كما أمر رئيس الحكومة بإغلاق هذا السجن الملحق بمركز للشرطة والواقع في المنطقة الخضراء.
      
والمنطقة الخضراء هي مساحة شديدة التحصين تضمّ مؤسسات الدولة والسفارات ومنازل كبار الشخصيات السياسية.
      
واعتُقل سعد كمبش الرئيس السابق لديوان الوقف السني الذي كان يتولى بصورة رئيسية إدارة المراقد والمساجد السنية وغيرها من الممتلكات المدنية، في 21 آذار، وسرعان ما صدر حُكم عليه "بالحبس الشديد أربع سنوات" بعد إدانته "بمخالفة واجبات وظيفته عمداً والتسبّب في إضرار المال العام".
      
لكن المدان هرب من سجنه.
     
وعلى إثر "هذا الحادث واستناداً للتقرير الخاصّ بتفاصيل عملية الهروب"، قرّر السوداني إقالة قائد الفرقة الخاصة الفريق حامد الزهيري، وذلك "لضعف الإجراءات" المتّخذة في هذا الشأن. 
     
وأمر رئيس الوزراء بـ"محاسبة جميع المقصّرين ومعاقبتهم قانونياً، وإعادة تقييم أداء الأجهزة الأمنية".
      
وكان مسؤول في وزارة الداخلية قال الأربعاء طالباً عدم نشر اسمه إنه تم توقيف ثمانية ضباط و18 شرطياً على خلفية عملية الفرار هذه. 
     
وأمر السوداني بـ"غلق مركز التوقيف في مركز شرطة كرادة مريم داخل المنطقة الخضراء، الذي شهد جريمة الهروب، ونقل المحكومين إلى سجون وزارة العدل، وإيداع كبار الفاسدين الموقوفين فيه في مراكز توقيف أخرى أسوة مع المطلوبين الآخرين". 
     
كما أمر رئيس الوزراء بالغاء "أية خصوصية في التعامل معهم مثلما كان معتاداً، فالجريمة واحدة، لا يمكن أن تُجزّأ أو تُصنّف بحسب المنصب والنفوذ".
     
ويحظى السجناء داخل مركز التوقيف هذا بحالة من الرخاء والمعاملة الخاصة، مقابل اكتظاظ تعاني منه السجون الأخرى حيث وصلت نسبة إشغالها إلى "300 بالمئة"، بحسب وزارة العدل.
     
والعراق الغني بالنفط ابتلي بالفساد الذي تسلّل إلى كلّ مفاصل الدولة. وغالبًا ما تستهدف الإدانات صغار المسؤولين، ونادرًا ما تمسّ قمة الهرم.
     
وأقيل كمبش من منصبه كرئيس ديوان الوقف السني في آذار 2022 وتولّى قبل توقيفه منصب نائب رئيس الديوان.
      
وهرب كمبش بعد زيارة تلقّاها من شقيقته أسماء، النائبة في البرلمان العراقي التي تناولت الإفطار معه في تلك الليلة.
      
وأدين كمبش في نيسان لشرائه فندقاً في أربيل بإقليم كردستان العراق بأكثر من 36 مليون دولار "على الرّغم من عدم وجود جدوى اقتصادية" لهذه الصفقة، بحسب هيئة النزاهة.

أخبار دولية

العراق

محمد شيّاع السوداني

المنطقة الخضراء

سعد كمبش

سجين

LBCI التالي
لافروف يصل إلى كوبا بعد زيارة لنيكاراغوا ضمن جولته الأميركية اللاتينية
سوناك يدعو إلى وقف التعطيل السياسي في إيرلندا الشمالية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2023-04-18

سبل تعزيز العلاقات العراقية-الاميركية بين السوداني وبلينكن

LBCI
أخبار دولية
2023-04-17

العراق يعرض التوسط بين روسيا وأوكرانيا وكييف تشكّك بجدوى جهود السلام

LBCI
أخبار دولية
2023-04-17

المجلس العسكري البورمي يفرج عن ثلاثة آلاف سجين لمناسبة رأس السنة البوذية

LBCI
أخبار دولية
2023-04-16

قتلى وجرحى في قصف تركي شمال العراق

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
05:25

أكثر من 400 قتيل و3500 جريح في الاشتباكات في السودان

LBCI
أخبار دولية
05:19

نائب رئيس الحكومة البريطاني دومينيك راب يعلن استقالته

LBCI
أخبار دولية
04:37

وزير الدفاع الأميركي: الدعم الدولي لأوكرانيا "قوي وراسخ"

LBCI
أخبار دولية
02:08

صندوق النقد الدولي سيقدم قرضا لكوسوفو بقيمة 180 مليون يورو

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
05:08

الخطيب: ما كان للفاسدين أن يستمروا لولا سكوت الساكتين ورضى الراضين

LBCI
أمن وقضاء
08:09

الهيئة الإتهامية في جبل لبنان تقرر ابقاء هدى سلوم قيد التوقيف

LBCI
أخبار لبنان
2023-04-19

ارسلان زار جنبلاط في كليمنصو معزيا بشقيق زوجته نورا

LBCI
أخبار لبنان
2023-04-18

ميقاتي: يمكننا الآن أخذ وقتنا بالنقاش لتأمين الاموال لاجراء الانتخابات البلدية بالسرعة المطلوبة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
01:57

الشيخ عساف: للتوقف عن الاعتماد على الخارج

LBCI
أخبار دولية
13:45

حتى الساعة.. أي لبناني لم يتعرّض في السودان للأذى جرّاء المعارك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

رحيل الدكتور الياس سعادة طبيب القلب الرائد في الولايات المتحدة بعد حياة علمية وسياسية حافلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

سبيلمان يتسلم الهوية اللبنانية من وزير الداخلية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

معركة نقابة محامي بيروت والمحامي نزار صاغية مسألة مبدأ

LBCI
أخبار لبنان
13:33

الوفد النيابي اللبناني الموجود في واشنطن... ماذا عن لقاءاته اليوم؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

هل يهدف قرار إلزام المصارف بسقف للسحوبات وفق التعاميم ذات الصلة إلى المساواة بين المودعين؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

جمود رئاسي خرقه موقف فرنسي بارز

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

رسوم وغرامات المعتدين على الأملاك البحرية بدولار السوق السوداء... ضربة معلّم لعلي حمية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
12:17

كشف ملابسات جريمة القتل التي حصلت في المدينة الصناعية-زحلة ومخفر المعلقة يوقف الفاعلين

LBCI
خبر عاجل
11:38

الديوان الملكي السعودي: المحكمة العليا تعلن أن عيد الفطر غدًا الجمعة

LBCI
فنّ
06:02

ناصيف زيتون يحتفل بعمادة ابنة شقيقه... صورة عائليّة من داخل الكنيسة

LBCI
أمن وقضاء
08:09

الهيئة الإتهامية في جبل لبنان تقرر ابقاء هدى سلوم قيد التوقيف

LBCI
أخبار لبنان
09:55

باريس تؤكد ألا "مرشّح لفرنسا" لرئاسة لبنان

LBCI
خبر عاجل
15:27

واس: وزير الخارجية السعودي يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الإيراني جرى خلاله بحث العديد من الموضوعات التي تهم البلدين ومناقشة الخطوات المقبلة في ضوء ما تم الاتفاق عليه أخيراً مع الصين

LBCI
أخبار لبنان
15:00

الخطيب: السبت هو أول أيام عيد الفطر والجمعة هو المتمم لشهر رمضان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

رحيل الدكتور الياس سعادة طبيب القلب الرائد في الولايات المتحدة بعد حياة علمية وسياسية حافلة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة