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الأمم المتحدة: ما بين 10 آلاف و20 ألف شخص فرّوا من السودان إلى تشاد

الأمم المتحدة: ما بين 10 آلاف و20 ألف شخص فرّوا من السودان إلى تشاد



فرّ ما بين 10 آلاف و20 ألف شخص من المعارك الجارية في السودان بحثاً عن ملاذ في تشاد المجاورة، وفقاً لفرق تابعة لمفوضية الأمم المتّحدة السامية لشؤون اللاجئين موجودة على الحدود.



وقالت المفوضية في بيان الخميس إنّ "غالبية الوافدين هم من النساء والأطفال... تعمل المفوضية عن كثب مع الحكومة التشادية وشركائها لتقييم احتياجاتهم وإعداد استجابة مشتركة".