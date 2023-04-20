البرهان: "لا مجال للحديث في السياسة مرة أخرى" مع قوات الدعم السريع

أكّد قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان الخميس "ألا مجال للحديث في السياسة مرة أخرى" مع قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي"، الحليف السابق الذي أصبح اليوم ألدّ أعدائه.



وقال البرهان في حوار عبر الهاتف مع قناة الجزيرة القطرية انّه إذا عادت قوات الدعم السريع إلى المواقع "التي كانت فيها في كانون الأول" الماضي، فيمكن عندها "التفاوض" معها، أما إذا لم يحدث ذلك، فليس هناك سوى "الحسم العسكري".