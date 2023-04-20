الجمعة أول أيام عيد الفطر في السعودية

أعلنت السلطات السعودية أنّ يوم الجمعة هو أول أيام عيد الفطر في المملكة بعدما ثبتت رؤية هلال شوّال مساء اليوم.



وقال الديوان الملكي في بيان أودرته وكالة الأنباء الرسمية "واس" إنّ "المحمكة العليا قرّرت أنّ يوم غد الجمعة هو يوم عيد الفطر المبارك لهذا العام".



ويحدد موعد عيد الفطر عبر رؤية الهلال، وفق التقويم القمري الإسلامي.



ومن المتوقع أن يحتفل السعوديون بعيد الفطر خلال عطلة تستمرّ أربعة أيام.