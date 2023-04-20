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بمناسبة عيد الفطر... غوتيريش يدعو الى هدنة في السودان "لمدة 3 أيام على الأقلّ"

أخبار دولية
2023-04-20 | 12:45
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بمناسبة عيد الفطر... غوتيريش يدعو الى هدنة في السودان &quot;لمدة 3 أيام على الأقلّ&quot;
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بمناسبة عيد الفطر... غوتيريش يدعو الى هدنة في السودان "لمدة 3 أيام على الأقلّ"

دعا الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش طرفي القتال في السودان إلى الالتزام بهدنة "لمدة 3 أيام على الأقلّ" بمناسبة عيد الفطر.
      
وقال غوتيريش للصحافيين في أعقاب اجتماع افتراضي عقده مع مسؤولين من الاتّحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية ومنظمات إقليمية أخرى: "هذا وقت مهمّ في التقويم الإسلامي. أعتقد أنّه وقت مناسب ليصمد وقف لإطلاق النار". 
     
وأضاف: "نحن على اتّصال مع الأطراف، ونعتقد أنّه من الممكن" إرساء هذه الهدنة.

أخبار دولية

غوتيريش

السودان

هدنة

عيد الفطر

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