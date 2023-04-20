بايدن ناقش مع ماكرون زيارة الرئيس الفرنسي الأخيرة للصين

ناقش الرئيس الأميركي جو بايدن مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون الزيارة التي قام بها الأخير إلى الصين وأدلى خلالها بتصريحات أثارت جدلاً واسعاً، حسبما أفاد البيت الأبيض.وقالت الرئاسة الأميركية في بيان إنّ الرئيسين "ناقشا زيارة ماكرون الأخيرة إلى جمهورية الصين الشعبية وجهودهما المستمرة لتعزيز الرخاء والأمن والقيم المشتركة والنظام الدولي القائم على القواعد في منطقة المحيطين الهندي والهادئ".وأضاف البيان أنّهما "جدّدا تأكيدهما على أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان".