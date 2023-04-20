انفجار في وسط مدينة بيلغورود الروسية القريبة من حدود أوكرانيا

انفجار في وسط مدينة بيلغورود الروسية القريبة من حدود أوكرانيا



دوى انفجار الخميس في وسط مدينة بيلغورود الروسية الواقعة على مقربة من أوكرانيا وقد خلّف حفرة كبيرة وفق حاكم المنطقة الذي أشار إلى أنه لم يفد على الفور بسقوط ضحايا.



وأفاد حاكم المنطقة فياتشيلاسف غلادكوف عبر تلغرام بـ"وقوع انفجار" مضيفا "لا ضحايا بحسب المعلومات الأولية". وأشار إلى أن الانفجار خلّف "حفرة ضخمة قطرها 20 مترا".

