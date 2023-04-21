الصين لن تقدم "أي تنازلات" بشأن تايوان

أكد وزير الخارجية الصيني تشين غانغ أن الصين لن تقدم أي "تنازلات" بشأن تايوان، ودان الانتقادات الغربية معتبرا أنها "سخيفة" وقد تكون لها "عواقب وخيمة".



وتعتبر الصين تايوان جزءا لا يتجزأ من أراضيها منذ انفصالها بعد الحرب الأهلية الصينية في 1949.



وقال تشين غانغ: "نسمع في أغلب الأحيان تصريحات غريبة تدعي أن الصين تتحدى النظام الدولي الذي يستند إلى قواعد وتحاول من جانب واحد تغيير الوضع القائم في مضيق تايوان بالقوة أو الإكراه".



ورأى، في منتدى دبلوماسي في شنغهاي، أن هذا المنطق سخيف وعواقبه خطيرة، منتقدًا "تعريف" الوضع القائم من قبل الغربيين الذي يرون أنه يعني "انتهاك السيادة الصينية"، على حد قوله.



وأكد تشين غانغ أننا لن نقدم أي تنازلات للذين يحاولون تقويض سيادة الصين وأمنها، وأي شخص يلعب بالنار في قضية تايوان سيحترق في نهاية المطاف.