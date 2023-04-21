زيلينسكي يقترح تنظيم قمة مع دول أميركا اللاتينية

زيلينسكي يقترح تنظيم قمة مع دول أميركا اللاتينية

طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دعم المكسيك لتنظيم قمة مع دول أميركا اللاتينية، بعد أيام على تصريحات بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا أطلقها الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا وأثارت الجدل.



وفي مكالمة عبر الفيديو مع أعضاء البرلمان المكسيكيين، قال زيلينسكي إن بلده "عرض على أميركا اللاتينية عقد قمة خاصة وإظهار اتحادها" في ما يتعلق بـ"وحدة أراضي (الدول) والسلام والاحترام بين الشعوب". وأضاف "أعتقد أنه بمساعدة المكسيك يمكن فعل ذلك بشكل أسرع بكثير".



ودعا الرئيس الأوكراني المكسيك إلى دعم خطته لإنهاء النزاع وهي تشمل انسحاب القوات الروسية من الأراضي الأوكرانية. وقال "أدعوكم إلى الاختيار: ما هي صيغة السلام التي ستسمح للمكسيك بإظهار نفوذها؟".