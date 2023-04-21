بايدن يعلن الأسبوع المقبل ترشحه لانتخابات 2024

رجّح عدد من وسائل الإعلام الأميركية أن يعلن الرئيس الاميركي جو بايدن الأسبوع المقبل ترشحه لإعادة انتخابه عام 2024.



ونقلت صحيفة واشنطن بوست وسي إن إن، خصوصا عن مصادر لم تحدداها، أن بايدن سيطلق حملته الرئاسية عبر مقطع فيديو.



وذكرت الصحيفة أن الإعلان سيتم في 25 نيسان/أبريل، وهي الذكرى السنوية لليوم الذي انضم فيه بايدن عام 2019 إلى السباق الرئاسي ضد دونالد ترامب.



غير أن تقرير الصحيفة شدد على أن خطط فريق بايدن لم تنته بعد، مشيرا إلى أن الإعلان يمكن إرجاؤه.