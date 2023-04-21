صندوق النقد الدولي سيقدم قرضا لكوسوفو بقيمة 180 مليون يورو

أعلن صندوق النقد الدولي أنه توصل إلى اتفاق مع حكومة كوسوفو بهدف وضع برنامج مساعدات بقيمة 178 مليون يورو من أجل حصولها على "سيولة" من أجل الانتقال في الطاقة وتحمل عواقب الاحتباس الحراري.



وأوضح الصندوق في بيان أن مجلس إدارة الصندوق سيصادق على الاتفاق "في نهاية أيار على الأرجح".



والمساعدة التي ستسلم حسب احتياجات البلاد، ستقدم عبر اثنتين من أدوات صندوق النقد الدولي هما اتفاق الاستعداد الائتماني (اس بي إيه) الذي يتيح الحصول على خط ائتمان عند الحاجة بمئة مليون يورو، وصندوق المرونة والاستدامة (آر اس اف) بقيمة 78 مليون يورو.