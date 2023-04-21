وزير الدفاع الأميركي: الدعم الدولي لأوكرانيا "قوي وراسخ"

أكد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أن الدعم الدولي لأوكرانيا ما زال "قويا وراسخا".



وقال أوستن، في اجتماع لداعمي كييف في قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا، إن "دعمنا لقوى الحرية في أوكرانيا ما زال قويا وراسخا".

وأكد وزير الدفاع الأميركي السعي لامتلاك أوكرانيا ما تحتاجه للعيشِ بحرية، لافتا الى التركيزِ على ثلاث قضايا رئيسة: الدفاعُ الجوي والذخيرة وعناصر الدعم.