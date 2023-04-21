نائب رئيس الحكومة البريطاني دومينيك راب يعلن استقالته

أعلن نائب رئيس الوزراء البريطاني دومينيك راب استقالته، بعد أن خلص تقرير مستقل إلى أنه تنمر على موظفين حكوميين في نكسة لرئيس الوزراء ريشي سوناك، الذي كان حليفًا له.



وكتب راب وزير العدل أيضًا في هذه الرسالة الموجهة إلى سوناك" "أكتب إليكم للاستقالة من حكومتكم".



وأضاف: "طلبت هذا التحقيق وتعهدت بالاستقالة إذا ثبتت وقائع التنمر أيا تكن"، مؤكدا أن من المهم احترام كلمتي.