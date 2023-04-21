أكثر من 400 قتيل و3500 جريح في الاشتباكات في السودان

أكثر من 400 قتيل و3500 جريح في الاشتباكات في السودان



أدت الاشتباكات التي اندلعت في منتصف نيسان في السودان إلى سقوط أكثر من 400 قتيل وأكثر من 3500 جريح، كما ذكرت منظمة الصحة العالمية الجمعة.



وقالت مارغريت هاريس المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية في مؤتمر صحافي دوري في جنيف "قتل 413 شخصا وأصيب 3551 بجروح". من جانبه قال المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) جيمس إلدر الذي شارك في المؤتمر الصحافي إن "تسعة أطفال على الأقل قتلوا في المعارك وأصيب أكثر من خمسين طفلاً" بجروح.