اتصال هاتفي بين بن فرحان وعبد اللهيان: الاجواء تتجه نحو مزيد من التعاون

بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان في اتصالٍ هاتفيٍ تلقاه من نظيرِه الإيراني حسين أمير عبد اللهيان مساءَ أمس، في عملية استئناف العلاقات بين البلدين.



وجرى تقييمٌ للاجتماعِ الأخير بينهما، اضافة الى نتائج اجتماعات الوفود الفنية في البلدين، بحسب وكالة ايرنا.



واكد الوزيران، أن مسيرة عمل الوفودِ إيجابيةٌ وبناءة، وأن الاجواء تتجهُ نحوَ مزيدٍ من التعاون.



كما أكدَ بن فرحان من جهته أن السعودية ستقدمُ التسهيلاتِ اللازمةَ للحجاجِ الإيرانيين واعادة فتحِ السفارة والقنصلية الايرانية العامة في الرياض وجدة.