سيول وطوكيو تعتزمان إرسال طائرات عسكرية لإجلاء رعاياهما من السودان

أعلنت كوريا الجنوبية واليابان أنّهما سترسلان طائرات عسكرية لإجلاء رعاياهما العالقين في السودان حيث تدور معارك ضارية منذ أسبوع.وتشهد الخرطوم منذ السبت معارك بين الجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتّاح البرهان وقوات الدعم السريع، الرديفة للجيش، بقيادة محمد حمدان دقلو.وهزّت الانفجارات ودوي الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع العاصمة الخرطوم في ساعات الصباح الجمعة على الرغم من الدعوات إلى هدنة من أجل المدنيين في أول ايام عيد الفطر.وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في بيان إنها سترسل طائرة نقل عسكرية من طراز سي 130 جيه وجنودا لإجلاء مواطنيها، مشيرة إلى أنّ عملية الإجلاء ستدار من قاعدة أميركية قريبة في جيبوتي.وأكدت الوزارة في البيان أنّ "القتال يتواصل في السودان، ومطار الخرطوم الدولي في العاصمة، حيث يتواجد مواطنونا، مغلق".وبحسب وزارة الخارجية في سيول فسيتمّ إجلاء 26 كورياً جنوبياً بمن فيهم موظفون دبلوماسيون.وناشد الرئيس يون سوك يول المسؤولين المساعدة في نقل الكوريين إلى مكان آمن الجمعة، بحسب مكتبه، وذلك بعد تلقيه معلومات تشير إلى احتمال تدهور الوضع في السودان في الأيام المقبلة.من جانبها، أعلنت قوات الدفاع اليابانية إرسال طائرة سي 130 إلى جيبوتي.وقالت في تغريدة إن الهدف من هذه المهمة هو "القيام بسرعة بالاستعدادات اللازمة لنقل الافراد اليابانيين وغيرهم" خارج السودان.ووفقاً لطوكيو، يوجد نحو 60 يابانياً في السودان، من بينهم موظفو السفارة.