أوكرانيا: روسيا استهدفتنا ليلاً بمسيّرات إيرانية أسقطنا غالبيتها

رئيس الإدارة العسكرية في كييف: العاصمة الأوكرانية شهدت هجوماً جوياً جديداً للعدو

أعلن سلاح الجوّ الأوكراني اليوم، أنّه أسقط ليل الخميس ثمانٍ من أصل 12 طائرة مسيّرة إيرانية الصنع من طراز "شاهد" شنّت بواسطتها القوات الروسية غارات استهدفت بشكل خاص كييف لكنّها لم توقع أيّ إصابات.



وقال رئيس الإدارة العسكرية في كييف سيرغي بوبكو على تطبيق تلغرام إنّه "بعد فترة راحة استمرّت 25 يوماً، شهدت العاصمة الأوكرانية هجوماً جوياً جديداً للعدو".



وأكّد أنّ الدفاعات الأوكرانية أسقطت ثماني طائرات مسيّرة "عند اقترابها" من كييف، مشيراً إلى أن تدمير هذه المسيّرات لم يسفر عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية، بحسب التقارير الأولية.



بالمقابل، أصيبت بنى تحتية في منطقتي بولتافا (وسط) وفنيتسيا (وسط-غرب) بأضرار من جرّاء الطائرات المسيّرة الإيرانية الصنع، وفقاً لحاكمي هاتين المنطقتين.



وأوضح رئيس الإدارة العسكرية أنّ هذه الطائرات المسيّرة المفخّخة أُطلقت من منطقة بريانسك الروسية الواقعة شمال أوكرانيا.



وأصبحت هذه الطائرات المتفجّرة سلاحاً أساسياً في الحرب التي تشنّها روسيا على أوكرانيا إذ إنّها تستهدف بواسطتها بشكل خاص البنى التحتية الأوكرانية الأساسية.



وخلال فصل الشتاء، شنّت روسيا بواسطة هذه الطائرات حملة قصف عنيفة على البنى التحتية الأوكرانية ممّا حرم لبعض الوقت ملايين الأوكرانيين من التدفئة والمياه والكهرباء.