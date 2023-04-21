الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
20
o
جبل لبنان
19
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
21
o
الجنوب
19
o
البقاع
15
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
زهرة الثالوث 2
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
20
o
جبل لبنان
19
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
21
o
الجنوب
19
o
البقاع
15
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بكين تنتقد عزم واشنطن على تقييد الاستثمارات الأميركية في الشركات الصينية
أخبار دولية
2023-04-21 | 09:09
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
بكين تنتقد عزم واشنطن على تقييد الاستثمارات الأميركية في الشركات الصينية
بكين تنتقد عزم واشنطن على تقييد الاستثمارات الأميركية في الشركات الصينية
انتقدت بكين عزم واشنطن على فرض قيود جديدة على استثمارات الشركات الأميركية في نظيرتها الصينية، معتبرة أن خطوة كهذه هي أقرب ما يكون الى "إكراه اقتصادي فاضح وتنمّر تكنولوجي".
وتدرس إدارة الرئيس جو بايدن برنامجاً لتقييد استثمارات خارجية أميركية، بما يشمل بعض التقنيات الحسّاسة التي قد تكون لها آثار على الأمن القومي.
وتعاني طموحات الصين التكنولوجية أساساً من قيود تفرضها الولايات المتحدة ودول حليفة لها، ما دفع السلطات الصينية الى إيلاء أهمية للجهود الرامية للاستغناء عن الاستيراد في قطاعات محورية مثل أشباه الموصلات.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ونبين إن "الولايات المتحدة باتت معتادة على تسييس واستغلال واستخدام قضايا التجارة والتكنولوجيا كسلاح، تحت غطاء الأمن القومي".
وأضاف في مؤتمر صحافي "هذا إكراه اقتصادي فاضح وتنمّر تكنولوجي".
وسَعَت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين الخميس الى تهدئة المخاوف من الاجراءات الجديدة، مؤكدة أن دوافع بلادها هي "فقط مخاوفنا على الأمن والقيم".
وأضافت خلال كلمة ألقتها في جامعة جونز هوبكنز في واشنطن "ليس هدفنا استخدام هذه الأدوات من أجل تحقيق ميزة تنافسية اقتصادية".
ورفضت الوزيرة فكرة أنّ إجراءات القومي الأميركية تهدف إلى خنق التحديث الاقتصادي والتكنولوجي الذي تقوم به بكين، مشدّدة على أن بلادها لا تسعى إلى "فصل" اقتصادها عن الصين.
الا أنّ بكين ترى في الإجراءات الأميركية محاولة لعرقلة مسار تقدم ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة، في وقت تشهد فيه العلاقات بين القوتين توترات في ملفات عدة.
ورأى وانغ الجمعة أنّ "الهدف الفعلي للولايات المتّحدة هو حرمان الصين من حقّها في التنمية والحفاظ على هيمنتها ومصالحها الذاتية".
كما كرّرت وزيرة الخزانة الأميركية الخميس، تحذير بلادها للصين من تزويد روسيا أسلحة وتجهيزات عسكرية قد تستخدمها في حربها ضدّ أوكرانيا.
وردّاً على سؤال بشأن هذا الشقّ من تصريحات يلين، دافع وانغ عن موقف بكين من النزاع الذي بات في عامه الثاني، معتبراً أنّ ما تقوم به الصين هو بعكس "اعتماد بعض الدول معايير مزدوجة وصبّ الزيت على النار".
وشدد المتحدث على أنّ روسيا والصين "لطالما التزمتا مبادئ عدم الانحياز، عدم المواجهة، وعدم استهداف الأطراف الثالثة، وطوّرتا نموذجاً جديداً من العلاقات بين الدول الكبرى، يقوم على الاحترام المتبادل، التعايش السلمي، والتعاون" الذي يصبّ في صالح الطرفين.
آخر الأخبار
أخبار دولية
بكين
واشنطن
الاستثمارات الأميركية
الشركات الصينية
التالي
بلينكن يكثف اتصالاته توصلا إلى هدنة في السودان
انفجار في وسط مدينة بيلغورود الروسية القريبة من حدود أوكرانيا
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2023-04-12
لومير: باريس حليف موثوق به لواشنطن لكنّها تتحاور مع بكين
أخبار لبنان
2023-04-12
لومير: باريس حليف موثوق به لواشنطن لكنّها تتحاور مع بكين
0
أخبار دولية
2023-04-09
ماكرون يرفض "تبعية" أوروبا لواشنطن أو بكين في قضية تايوان
أخبار دولية
2023-04-09
ماكرون يرفض "تبعية" أوروبا لواشنطن أو بكين في قضية تايوان
0
أخبار دولية
2023-04-08
واشنطن تدعو بكين الى "ضبط النفس" إثر بدئها مناورات عسكرية في مضيق تايوان
أخبار دولية
2023-04-08
واشنطن تدعو بكين الى "ضبط النفس" إثر بدئها مناورات عسكرية في مضيق تايوان
0
أخبار دولية
2023-03-29
واشنطن تحذر بكين من أي "رد فعل مبالغ فيه" على "مرور" رئيسة تايوان عبر الولايات المتحدة
أخبار دولية
2023-03-29
واشنطن تحذر بكين من أي "رد فعل مبالغ فيه" على "مرور" رئيسة تايوان عبر الولايات المتحدة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
12:15
حكم بالسجن مدى الحياة لمنفذ اعتداء على كنيس في باريس قبل 43 عاما
أخبار دولية
12:15
حكم بالسجن مدى الحياة لمنفذ اعتداء على كنيس في باريس قبل 43 عاما
0
أخبار دولية
12:00
الرئيس الأرجنتيني يعلن عدم ترشّحه للانتخابات في خضم أزمة اقتصادية
أخبار دولية
12:00
الرئيس الأرجنتيني يعلن عدم ترشّحه للانتخابات في خضم أزمة اقتصادية
0
أخبار دولية
10:01
بولندا ترفع جزئيًا حظرها على واردات الحبوب الأوكرانية
أخبار دولية
10:01
بولندا ترفع جزئيًا حظرها على واردات الحبوب الأوكرانية
0
أخبار دولية
09:51
لولا يصل إلى البرتغال في مستهلّ جولة أوروبية
أخبار دولية
09:51
لولا يصل إلى البرتغال في مستهلّ جولة أوروبية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2023-04-20
الشيف أنطوان يهاجم طليقته: "بطرانة واتهمتني بالبخل"
فنّ
2023-04-20
الشيف أنطوان يهاجم طليقته: "بطرانة واتهمتني بالبخل"
0
أخبار دولية
2023-02-27
قتيل على الأقل وعشرات المصابين بهزة أرضية ارتدادية في تركيا
أخبار دولية
2023-02-27
قتيل على الأقل وعشرات المصابين بهزة أرضية ارتدادية في تركيا
0
حال الطقس
2023-04-16
درجات الحرارة إلى ارتفاع ...إليكم طقس الاسبوع المقبل
حال الطقس
2023-04-16
درجات الحرارة إلى ارتفاع ...إليكم طقس الاسبوع المقبل
0
تقارير نشرة الاخبار
06:12
الجالية اللبنانية في السودان تحاول الهروب من مناطق النزاع الى الآمنة
تقارير نشرة الاخبار
06:12
الجالية اللبنانية في السودان تحاول الهروب من مناطق النزاع الى الآمنة
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
07:47
كيف تبدو أجواء عيد الفطر في العاصمة بيروت؟
تقارير نشرة الاخبار
07:47
كيف تبدو أجواء عيد الفطر في العاصمة بيروت؟
0
تقارير نشرة الاخبار
07:40
هكذا بدت الاحتفالات والصلوات في عيد الفطر في المنطقة
تقارير نشرة الاخبار
07:40
هكذا بدت الاحتفالات والصلوات في عيد الفطر في المنطقة
0
تقارير نشرة الاخبار
06:12
الجالية اللبنانية في السودان تحاول الهروب من مناطق النزاع الى الآمنة
تقارير نشرة الاخبار
06:12
الجالية اللبنانية في السودان تحاول الهروب من مناطق النزاع الى الآمنة
0
أخبار لبنان
05:08
الخطيب: ما كان للفاسدين أن يستمروا لولا سكوت الساكتين ورضى الراضين
أخبار لبنان
05:08
الخطيب: ما كان للفاسدين أن يستمروا لولا سكوت الساكتين ورضى الراضين
0
أخبار دولية
04:37
وزير الدفاع الأميركي: الدعم الدولي لأوكرانيا "قوي وراسخ"
أخبار دولية
04:37
وزير الدفاع الأميركي: الدعم الدولي لأوكرانيا "قوي وراسخ"
0
أخبار لبنان
02:59
شيخ العقل في خطبة الفطر: لبنان دولة بِلا رئيس والعلاج يبدأ من الداخل قبل الاستعانة بالخارج
أخبار لبنان
02:59
شيخ العقل في خطبة الفطر: لبنان دولة بِلا رئيس والعلاج يبدأ من الداخل قبل الاستعانة بالخارج
0
أخبار لبنان
01:57
الشيخ عساف: للتوقف عن الاعتماد على الخارج
أخبار لبنان
01:57
الشيخ عساف: للتوقف عن الاعتماد على الخارج
0
أخبار دولية
13:45
حتى الساعة.. أي لبناني لم يتعرّض في السودان للأذى جرّاء المعارك
أخبار دولية
13:45
حتى الساعة.. أي لبناني لم يتعرّض في السودان للأذى جرّاء المعارك
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
رحيل الدكتور الياس سعادة طبيب القلب الرائد في الولايات المتحدة بعد حياة علمية وسياسية حافلة
تقارير نشرة الاخبار
13:40
رحيل الدكتور الياس سعادة طبيب القلب الرائد في الولايات المتحدة بعد حياة علمية وسياسية حافلة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
15:27
واس: وزير الخارجية السعودي يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الإيراني جرى خلاله بحث العديد من الموضوعات التي تهم البلدين ومناقشة الخطوات المقبلة في ضوء ما تم الاتفاق عليه أخيراً مع الصين
خبر عاجل
15:27
واس: وزير الخارجية السعودي يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الإيراني جرى خلاله بحث العديد من الموضوعات التي تهم البلدين ومناقشة الخطوات المقبلة في ضوء ما تم الاتفاق عليه أخيراً مع الصين
2
آخر الأخبار
04:05
فريد البستاني للـ LBCI: افلاس المصارف هو افلاس الاقتصاد ولتطعيم المصارف المتعثرة بمصارف جديدة واذا اتفقنا مع صندوق النقد ستزداد الثقة لدى المصارف والمؤسسات للدخول الى السوق وتساعدنا على دوران العجلة الاقتصادية بشكل أفضل
آخر الأخبار
04:05
فريد البستاني للـ LBCI: افلاس المصارف هو افلاس الاقتصاد ولتطعيم المصارف المتعثرة بمصارف جديدة واذا اتفقنا مع صندوق النقد ستزداد الثقة لدى المصارف والمؤسسات للدخول الى السوق وتساعدنا على دوران العجلة الاقتصادية بشكل أفضل
3
تقارير نشرة الاخبار
13:40
رحيل الدكتور الياس سعادة طبيب القلب الرائد في الولايات المتحدة بعد حياة علمية وسياسية حافلة
تقارير نشرة الاخبار
13:40
رحيل الدكتور الياس سعادة طبيب القلب الرائد في الولايات المتحدة بعد حياة علمية وسياسية حافلة
4
أخبار لبنان
15:00
الخطيب: السبت هو أول أيام عيد الفطر والجمعة هو المتمم لشهر رمضان
أخبار لبنان
15:00
الخطيب: السبت هو أول أيام عيد الفطر والجمعة هو المتمم لشهر رمضان
5
تقارير نشرة الاخبار
13:32
هل يهدف قرار إلزام المصارف بسقف للسحوبات وفق التعاميم ذات الصلة إلى المساواة بين المودعين؟
تقارير نشرة الاخبار
13:32
هل يهدف قرار إلزام المصارف بسقف للسحوبات وفق التعاميم ذات الصلة إلى المساواة بين المودعين؟
6
تقارير نشرة الاخبار
13:38
سبيلمان يتسلم الهوية اللبنانية من وزير الداخلية
تقارير نشرة الاخبار
13:38
سبيلمان يتسلم الهوية اللبنانية من وزير الداخلية
7
آخر الأخبار
04:08
فريد البستاني للـ LBCI: قانون تقدّم لحماية الودائع في المصارف ويجب درسه وتطويره واقراره وهذا سيعطي ثقة لمصارف جديدة تريد ان تفتح ابوابها في لبنان
آخر الأخبار
04:08
فريد البستاني للـ LBCI: قانون تقدّم لحماية الودائع في المصارف ويجب درسه وتطويره واقراره وهذا سيعطي ثقة لمصارف جديدة تريد ان تفتح ابوابها في لبنان
8
تقارير نشرة الاخبار
13:31
جمود رئاسي خرقه موقف فرنسي بارز
تقارير نشرة الاخبار
13:31
جمود رئاسي خرقه موقف فرنسي بارز
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store