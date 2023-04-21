الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
20
o
جبل لبنان
19
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
21
o
الجنوب
19
o
البقاع
15
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
زهرة الثالوث 2
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
20
o
جبل لبنان
19
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
21
o
الجنوب
19
o
البقاع
15
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الكرملين ينفي وجود مخّطط لحملة تعبئة جديدة
أخبار دولية
2023-04-21 | 09:15
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
الكرملين ينفي وجود مخّطط لحملة تعبئة جديدة
الكرملين ينفي وجود مخّطط لحملة تعبئة جديدة
أكّد الكرملين مجدّداً أنّه لا يعتزم إطلاق حملة تعبئة جديدة يتمّ خلالها تجنيد شبّان وإرسالهم للقتال في أوكرانيا، نافياً بذلك تقارير صحافية أفادت بأنّ طلاباً تلقّوا أوامر استدعاء من الجيش لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية.
وردّاً على سؤال بشأن ما أوردته وسائل إعلام روسية عن تلقّي طلاب جامعيين في موسكو ومدن روسية أخرى أوامر استدعاء لأداء الخدمة العسكرية قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أمام الصحافيين "ليست هناك مناقشات في الكرملين بشأن أيّ موجة تعبئة".
وأضاف "بصراحة، هذه هي المرة الأولى التي أسمع فيها عن هذا الأمر".
وتابع "أيّ استدعاءات؟ أنا لا أعرف حتّى عمّا (تتحدثون)".
وفي أيلول 2022 ، أمر الكرملين بحملة تعبئة جزئية تمّ خلالها تجنيد مئات آلاف الشبّان الذين رفدوا بزخم في هجومه المتعثّر في أوكرانيا.
ومنذ ذلك الحين، انتشرت شائعات عن موجة تعبئة جديدة.
وكثرت هذه الشائعات بعد أن وقّع الرئيس فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي قانوناً أقرّه البرلمان على عجل لتسهيل آلية تعبئة المطلوبين للتجنيد الإجباري.
ووفقاً لهذا القانون الجديد، يمكن الآن تسليم أوامر استدعاء المطلوبين للخدمة العسكرية الالزامية إلكترونياً، عبر بوابة الخدمات العامة الروسية، أو حتى تسليم أمر الاستدعاء لطرف ثالث، في حين كان القانون القديم كان يفرض تسليم أمر الاستدعاء باليد.
واستفاد العديد من الشبّان الروس المطلوبين لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية من القانون القديم للتهرّب من تسلّم أوامر استدعائهم سواء عبر تجاهلها أو تغيير مكان سكنهم أو حتّى مغادرة البلاد.
وبموجب القانون الجديد يُعتبر متهرّبا من أداء الخدمة العسكرية كلّ شخص مطلوب للخدمة الإلزامية "إذا رفض استلام أمر استدعائه أو إذا تعذّر الوصول إليه".
وينصّ القانون على السجن لفترة طويلة لمن يتهرّب من الالتحاق بالجيش.
آخر الأخبار
أخبار دولية
الكرملين
مخّطط
حملة تعبئة
التالي
بلينكن يكثف اتصالاته توصلا إلى هدنة في السودان
انفجار في وسط مدينة بيلغورود الروسية القريبة من حدود أوكرانيا
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2023-04-20
الكرملين "يستغرب" حديث كييف عن استخدام بوتين لأشخاص شبيهين به
أخبار دولية
2023-04-20
الكرملين "يستغرب" حديث كييف عن استخدام بوتين لأشخاص شبيهين به
0
أخبار دولية
2023-04-18
الكرملين: بوتين زار منطقة خيرسون في أوكرانيا للقاء العسكريين فيها
أخبار دولية
2023-04-18
الكرملين: بوتين زار منطقة خيرسون في أوكرانيا للقاء العسكريين فيها
0
آخر الأخبار
2023-04-18
الكرملين: بوتين زار منطقة خيرسون في أوكرانيا للقاء العسكريين فيها
آخر الأخبار
2023-04-18
الكرملين: بوتين زار منطقة خيرسون في أوكرانيا للقاء العسكريين فيها
0
أخبار دولية
2023-04-10
الكرملين يؤيد المناورات العسكرية الصينية
أخبار دولية
2023-04-10
الكرملين يؤيد المناورات العسكرية الصينية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
12:15
حكم بالسجن مدى الحياة لمنفذ اعتداء على كنيس في باريس قبل 43 عاما
أخبار دولية
12:15
حكم بالسجن مدى الحياة لمنفذ اعتداء على كنيس في باريس قبل 43 عاما
0
أخبار دولية
12:00
الرئيس الأرجنتيني يعلن عدم ترشّحه للانتخابات في خضم أزمة اقتصادية
أخبار دولية
12:00
الرئيس الأرجنتيني يعلن عدم ترشّحه للانتخابات في خضم أزمة اقتصادية
0
أخبار دولية
10:01
بولندا ترفع جزئيًا حظرها على واردات الحبوب الأوكرانية
أخبار دولية
10:01
بولندا ترفع جزئيًا حظرها على واردات الحبوب الأوكرانية
0
أخبار دولية
09:51
لولا يصل إلى البرتغال في مستهلّ جولة أوروبية
أخبار دولية
09:51
لولا يصل إلى البرتغال في مستهلّ جولة أوروبية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2023-04-20
الشيف أنطوان يهاجم طليقته: "بطرانة واتهمتني بالبخل"
فنّ
2023-04-20
الشيف أنطوان يهاجم طليقته: "بطرانة واتهمتني بالبخل"
0
أخبار دولية
2023-02-27
قتيل على الأقل وعشرات المصابين بهزة أرضية ارتدادية في تركيا
أخبار دولية
2023-02-27
قتيل على الأقل وعشرات المصابين بهزة أرضية ارتدادية في تركيا
0
حال الطقس
2023-04-16
درجات الحرارة إلى ارتفاع ...إليكم طقس الاسبوع المقبل
حال الطقس
2023-04-16
درجات الحرارة إلى ارتفاع ...إليكم طقس الاسبوع المقبل
0
تقارير نشرة الاخبار
06:12
الجالية اللبنانية في السودان تحاول الهروب من مناطق النزاع الى الآمنة
تقارير نشرة الاخبار
06:12
الجالية اللبنانية في السودان تحاول الهروب من مناطق النزاع الى الآمنة
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
07:47
كيف تبدو أجواء عيد الفطر في العاصمة بيروت؟
تقارير نشرة الاخبار
07:47
كيف تبدو أجواء عيد الفطر في العاصمة بيروت؟
0
تقارير نشرة الاخبار
07:40
هكذا بدت الاحتفالات والصلوات في عيد الفطر في المنطقة
تقارير نشرة الاخبار
07:40
هكذا بدت الاحتفالات والصلوات في عيد الفطر في المنطقة
0
تقارير نشرة الاخبار
06:12
الجالية اللبنانية في السودان تحاول الهروب من مناطق النزاع الى الآمنة
تقارير نشرة الاخبار
06:12
الجالية اللبنانية في السودان تحاول الهروب من مناطق النزاع الى الآمنة
0
أخبار لبنان
05:08
الخطيب: ما كان للفاسدين أن يستمروا لولا سكوت الساكتين ورضى الراضين
أخبار لبنان
05:08
الخطيب: ما كان للفاسدين أن يستمروا لولا سكوت الساكتين ورضى الراضين
0
أخبار دولية
04:37
وزير الدفاع الأميركي: الدعم الدولي لأوكرانيا "قوي وراسخ"
أخبار دولية
04:37
وزير الدفاع الأميركي: الدعم الدولي لأوكرانيا "قوي وراسخ"
0
أخبار لبنان
02:59
شيخ العقل في خطبة الفطر: لبنان دولة بِلا رئيس والعلاج يبدأ من الداخل قبل الاستعانة بالخارج
أخبار لبنان
02:59
شيخ العقل في خطبة الفطر: لبنان دولة بِلا رئيس والعلاج يبدأ من الداخل قبل الاستعانة بالخارج
0
أخبار لبنان
01:57
الشيخ عساف: للتوقف عن الاعتماد على الخارج
أخبار لبنان
01:57
الشيخ عساف: للتوقف عن الاعتماد على الخارج
0
أخبار دولية
13:45
حتى الساعة.. أي لبناني لم يتعرّض في السودان للأذى جرّاء المعارك
أخبار دولية
13:45
حتى الساعة.. أي لبناني لم يتعرّض في السودان للأذى جرّاء المعارك
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
رحيل الدكتور الياس سعادة طبيب القلب الرائد في الولايات المتحدة بعد حياة علمية وسياسية حافلة
تقارير نشرة الاخبار
13:40
رحيل الدكتور الياس سعادة طبيب القلب الرائد في الولايات المتحدة بعد حياة علمية وسياسية حافلة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
15:27
واس: وزير الخارجية السعودي يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الإيراني جرى خلاله بحث العديد من الموضوعات التي تهم البلدين ومناقشة الخطوات المقبلة في ضوء ما تم الاتفاق عليه أخيراً مع الصين
خبر عاجل
15:27
واس: وزير الخارجية السعودي يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الإيراني جرى خلاله بحث العديد من الموضوعات التي تهم البلدين ومناقشة الخطوات المقبلة في ضوء ما تم الاتفاق عليه أخيراً مع الصين
2
آخر الأخبار
04:05
فريد البستاني للـ LBCI: افلاس المصارف هو افلاس الاقتصاد ولتطعيم المصارف المتعثرة بمصارف جديدة واذا اتفقنا مع صندوق النقد ستزداد الثقة لدى المصارف والمؤسسات للدخول الى السوق وتساعدنا على دوران العجلة الاقتصادية بشكل أفضل
آخر الأخبار
04:05
فريد البستاني للـ LBCI: افلاس المصارف هو افلاس الاقتصاد ولتطعيم المصارف المتعثرة بمصارف جديدة واذا اتفقنا مع صندوق النقد ستزداد الثقة لدى المصارف والمؤسسات للدخول الى السوق وتساعدنا على دوران العجلة الاقتصادية بشكل أفضل
3
تقارير نشرة الاخبار
13:40
رحيل الدكتور الياس سعادة طبيب القلب الرائد في الولايات المتحدة بعد حياة علمية وسياسية حافلة
تقارير نشرة الاخبار
13:40
رحيل الدكتور الياس سعادة طبيب القلب الرائد في الولايات المتحدة بعد حياة علمية وسياسية حافلة
4
أخبار لبنان
15:00
الخطيب: السبت هو أول أيام عيد الفطر والجمعة هو المتمم لشهر رمضان
أخبار لبنان
15:00
الخطيب: السبت هو أول أيام عيد الفطر والجمعة هو المتمم لشهر رمضان
5
تقارير نشرة الاخبار
13:32
هل يهدف قرار إلزام المصارف بسقف للسحوبات وفق التعاميم ذات الصلة إلى المساواة بين المودعين؟
تقارير نشرة الاخبار
13:32
هل يهدف قرار إلزام المصارف بسقف للسحوبات وفق التعاميم ذات الصلة إلى المساواة بين المودعين؟
6
تقارير نشرة الاخبار
13:38
سبيلمان يتسلم الهوية اللبنانية من وزير الداخلية
تقارير نشرة الاخبار
13:38
سبيلمان يتسلم الهوية اللبنانية من وزير الداخلية
7
آخر الأخبار
04:08
فريد البستاني للـ LBCI: قانون تقدّم لحماية الودائع في المصارف ويجب درسه وتطويره واقراره وهذا سيعطي ثقة لمصارف جديدة تريد ان تفتح ابوابها في لبنان
آخر الأخبار
04:08
فريد البستاني للـ LBCI: قانون تقدّم لحماية الودائع في المصارف ويجب درسه وتطويره واقراره وهذا سيعطي ثقة لمصارف جديدة تريد ان تفتح ابوابها في لبنان
8
تقارير نشرة الاخبار
13:31
جمود رئاسي خرقه موقف فرنسي بارز
تقارير نشرة الاخبار
13:31
جمود رئاسي خرقه موقف فرنسي بارز
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store