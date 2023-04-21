تشيكيا تتجه لزيادة الإنفاق العسكري

وافق مجلس النواب التشيكي اليوم، على مشروع قانون تدعمه الحكومة لزيادة الإنفاق العسكري إلى المستوى الذي يتطلبه حلف شمال الاطلسي (الناتو)، مع استمرار الحرب الروسية في أوكرانيا.



وينصّ القانون، الذي يتوجب أن يوافق عليه مجلس الشيوخ، على أن تنفق براغ 2% على الأقل من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع.



وقالت وزيرة الدفاع التشيكية يانا تشيرنوخوفا أمام البرلمان: "لقد وعدنا الناتو بهذا في التسعينات وفشلنا في الوفاء بالوعد"، مؤكدة أنه من "واجب" الحكومة القيام بذلك.



وتنفق التشيك حاليا على الدفاع 1,5% من ناتجها المحلي الاجمالي في ميزانيتها الحالية.



وسيدخل القانون حيز التنفيذ في تموز المقبل وسيطبق في ميزانية العام المقبل.



وانضمت التشيك إلى الناتو عام 1999. واضطرت لإعادة التفكير في إنفاقها العسكري في أعقاب الغزو الروسي لاوكرانيا.



وقدمت براغ لكييف مساعدات عسكرية وإنسانية كبيرة منذ غزو روسيا لأوكرانيا في شباط 2022.



وقام البرلمان اليوم أيضا بتخفيف الشروط للتشيكيين للانضمام إلى الجيش ورفع أيضا قيمة مكافأة مخصصة لجنود الاحتياط.