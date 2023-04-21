محكمة فرنسية تقضي بسجن أربعة رجال بتهمة التخطيط لهجوم على الشانزليزيه

قضت محكمة فرنسية بسجن أربعة رجال لمدة تتراوح بين 5 سنوات و15 عاماً بتهمة التخطيط لشن هجوم على شارع شانزليزيه الشهير في باريس، فيما أطلقت سراح شخص خامس بعدما أمضى فترة عقوبته في الحبس الاحتياطي.



وكان المتّهمون الخمسة تتراوح أعمارهم بين 17 و39 عاما عندما قبض عليهم في العام 2019 للاشتباه في تخطيطهم لمهاجمة شرطيين وربما مدنيين في الشارع الذي يقع على مقربة من القصر الرئاسي.



ودين الجميع باستثناء شخص بارتكاب "مؤامرة إرهابية" الخميس بعد محاكمة عقدت خلف أبواب مغلقة.



وحكم على الأكبر سنّاً في المجموعة بالسجن 15 عاما والثاني 12 عاماً وهو حكم مماثل صدر في حق ثالث كان قاصرا وقت توقيفه لكنّه يعتبر زعيم المجموعة.



وأوقف الأخير في ألمانيا عام 2017 عندما كان يبلغ 15 عاماً فقط لمحاولته الانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا.



وقال المحقّقون إنه خطط لمهاجمة دورية للشرطة عند مدخل الشانزليزيه و"ارتكاب مجزرة".



وحكم على المتهم الرابع وهو شيشاني كان قاصرا في ذلك الوقت، بالسجن خمس سنوات لأنّه لم يبلّغ عن المخطط.



وحكمت المحكمة على المتهم الخامس بالسجن خمس سنوات منها 18 شهراً مع وقف التنفيذ، بتهمة تمويل المؤامرة، لكنها أمرت بإطلاق سراحه لأنه أمضى تلك الفترة في الحبس الاحتياطي.