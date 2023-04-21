المنظمة الدولية للهجرة تعلن مقتل أحد موظفيها في السودان

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أنّ أحد موظفيها قُتل في المعارك في مدينة الأُبيّض بجنوب السودان الجمعة بعدما علقت مركبته وسط تبادل لإطلاق النار.وقال رئيس المنظمة أنتونيو فيتورينو في بيان "بقلب حزين أؤكد وفاة موظف كرّس نفسه في المنظمة الدولية للهجرة في السودان صباح اليوم بعد أن علقت السيارة التي كان يستقلّها مع أسرته جنوب مدينة الأُبيّض وسط تبادل لإطلاق النار بين طرفين متحاربين".