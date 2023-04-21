ستولتنبرغ واثق من قدرة أوكرانيا على تحقيق تقدم على الجبهة

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ أنّه "واثق" من أنّ أوكرانيا قادرة على استعادة المزيد من الأراضي في وقت تستعد فيه كييف لشنّ هجوم مضادّ واسع النطاق على قوات الغزو الروسي.وردّاً على سؤال لصحافيين في ألمانيا قال ستولتنبرغ "أنا على ثقة من أنّهم سيكونون الآن في وضع يمكّنهم من تحرير المزيد من الأراضي".