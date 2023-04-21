عقوبات بريطانية على المسؤولين عن توقيف المعارض الروسي كارا-مورزا

فرضت المملكة المتحدة الجمعة عقوبات على خمسة أشخاص "على صلة بتسميم وتوقيف" ناقد الكرملين فلاديمير كارا-مورزا الذي يحمل أيضا الجنسية البريطانية، بعدما أدين بتهم تشمل الخيانة.



وبعد محاكمة عقدت خلف أبواب مغلقة، حكمت محكمة في موسكو الاثنين على كارا-مورزا بالسجن 25 عاما وسط حملة قمع مكثفة ضد أصوات المعارضة منذ شنّت روسيا هجومها على أوكرانيا.



ووصفت المملكة المتحدة الحكم بأنه "ذات دوافع سياسية" وطالبت بالإفراج عنه. وردت موسكو متّهمة لندن "بالتدخل المباشر" في شؤونها الداخلية.



والجمعة، أعلنت لندن عقوبات على إيلينا لينسكايا، القاضية التي وافقت على توقيف كارا-مورزا، وعلى المحققَين دينيس كولسنيكوف وأندريه زاداشين اللذين لهما يد في عملية توقيفه.



وشملت العقوبات البريطانية أيضا ألكسندر ساموفال وكونستانتين كودريافتسيف، وهما عضوان في الفريق الذي تقول المملكة المتحدة إنه لاحق كارا-مورزا "في رحلات متعددة قبل أن يُسمم في عامي 2015... و2017".



وقال وزير الخارجية جيمس كليفرلي: "تظهر معاملة روسيا لفلاديمير كارا-مورزا وإدانته ازدراءها المطلق لحقوق الإنسان الأساسية".



وأضاف: "اليوم، فُرضت عقوبات على خمسة أشخاص على صلة بقضيته، ما يعتبر رسالة واضحة مفادها أن المملكة المتحدة لن تسكت عن هذه المعاملة لأحد مواطنيها".



ودعا روسيا إلى الافراج عنه فورا ومن دون شروط.



وسيخضع الأفراد المشمولون بالعقوبات لحظر السفر وتجميد أصول.



وكانت بريطانيا فرضت في وقت سابق عقوبات على سيرغي بودوبريغوروف، القاضي الذي ترأس محاكمة كارا-مورزا، ودميتري كومنوف، رئيس مركز الاحتجاز حيث يسجن المعارض.