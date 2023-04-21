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الرئيس الأرجنتيني يعلن عدم ترشّحه للانتخابات في خضم أزمة اقتصادية

أخبار دولية
2023-04-21 | 12:00
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الرئيس الأرجنتيني يعلن عدم ترشّحه للانتخابات في خضم أزمة اقتصادية
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الرئيس الأرجنتيني يعلن عدم ترشّحه للانتخابات في خضم أزمة اقتصادية

الرئيس الأرجنتيني يعلن عدم ترشّحه للانتخابات في خضم أزمة اقتصادية

أعلن الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز أنه لن يترشح للانتخابات العامة المقررة في تشرين الأول، في قرار مفاجئ أدى إلى تعميق حالة عدم اليقين بشان هذا الاستحقاق.
      
ولم يعلن تحالفه الذي ينتمي إلى يسار الوسط "فرنتي تودوس" (جبهة الكل) حتى الآن مرشحا للانتخابات التمهيدية المقررة في آب، مع إعلان فرنانديز أن الحزب يحتاج إلى توليد جيل جديد من القادة.
      
وقال فرنانديز في مقطع فيديو "10 كانون الأول المقبل 2023 هو اليوم المحدد الذي سنحتفل فيه بمرور 40 عاما على الديموقراطية. في هذا اليوم، سأسلّم الوشاح الرئاسي لمن انتُخب بشكل شرعي عن طريق التصويت الشعبي في صناديق الاقتراع".
      
وتأتي هذه الأخبار في خضم أزمة اقتصادية أدت إلى ارتفاع التضخم إلى نحو 22 في المئة في الأشهر الثلاثة الماضية وأكثر من 100 في المئة خلال العام الماضي، وفيما يعاني البيزو الأرجنتيني انخفاضا مستمرا في قيمته مقابل الدولار الأميركي.
      
والشهر الماضي، تحدّث فرنانديز عن سجله خلال السنوات الثلاث الماضية، مشيرا إلى التحديات التي واجهها مثل جائحة كوفيد-19 وتأثير الحرب في أوكرانيا والدين العام الهائل والتضخم المتفشي.
      
كما التقى الرئيس جو بايدن في البيت الأبيض حيث أكّد استعداد بلاده للتعاون مع الولايات المتحدة في مكافحة تغير المناخ، قائلا إن الأرجنتين تواجه أسوأ موجة جفاف في تاريخها.
      
ويتوجه الأرجنتينيون إلى صناديق الاقتراع في 22 تشرين الاول، على أن تجرى جولة ثانية في 19 تشرين الثاني/نوفمبر إذا لزم الأمر.
      
كذلك، تنظم انتخابات تمهيدية لكل من المعسكر الحكومي والمعارضة في 13 آب.

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