شاب دنماركي يحاول إحراق نفسه أمام السفارة الأميركية في كوبنهاغن

حاول إحراق نفسه أمام السفارة الأميركية في كوبنهاغن..



حاول شاب دنماركي يبلغ من العمر 18 عامًا إحراق نفسه الجمعة أمام السفارة الأميركية في كوبنهاغن، على ما أعلنت شرطة العاصمة الدنماركية.



وبعد اتصال من موظفين من السفارة، تمكّنت فرق الإنقاذ من إخماد النيران، وبقي الشاب "واعيًا".



وقالت شرطة كوبنهاغن على تويتر إن الشاب الذي أُدخل المستشفى ليس "في حالة خطرة".



وامتنعت السلطات عن التحدث عن دوافعه.