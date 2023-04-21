الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
17
o
جبل لبنان
16
o
متن
17
o
كسروان
17
o
الشمال
17
o
الجنوب
17
o
البقاع
9
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
ورد جوري
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
17
o
جبل لبنان
16
o
متن
17
o
كسروان
17
o
الشمال
17
o
الجنوب
17
o
البقاع
9
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
شاب دنماركي يحاول إحراق نفسه أمام السفارة الأميركية في كوبنهاغن
أخبار دولية
2023-04-21 | 12:23
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
شاب دنماركي يحاول إحراق نفسه أمام السفارة الأميركية في كوبنهاغن
حاول إحراق نفسه أمام السفارة الأميركية في كوبنهاغن..
حاول شاب دنماركي يبلغ من العمر 18 عامًا إحراق نفسه الجمعة أمام السفارة الأميركية في كوبنهاغن، على ما أعلنت شرطة العاصمة الدنماركية.
وبعد اتصال من موظفين من السفارة، تمكّنت فرق الإنقاذ من إخماد النيران، وبقي الشاب "واعيًا".
وقالت شرطة كوبنهاغن على تويتر إن الشاب الذي أُدخل المستشفى ليس "في حالة خطرة".
وامتنعت السلطات عن التحدث عن دوافعه.
أخبار دولية
دنماركي
إحراق نفسه
السفارة الأميركية
كوبنهاغن
التالي
بلينكن يكثف اتصالاته توصلا إلى هدنة في السودان
انفجار في وسط مدينة بيلغورود الروسية القريبة من حدود أوكرانيا
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
17:48
واشنطن تعتبر أنه "ليس من الآمن" حاليا إجلاء طاقم السفارة الأميركية في الخرطوم
أخبار دولية
17:48
واشنطن تعتبر أنه "ليس من الآمن" حاليا إجلاء طاقم السفارة الأميركية في الخرطوم
0
أخبار دولية
2023-04-20
البنتاغون يرسل تعزيزات تحسّباً لاحتمال إخلاء السفارة الأميركية في الخرطوم
أخبار دولية
2023-04-20
البنتاغون يرسل تعزيزات تحسّباً لاحتمال إخلاء السفارة الأميركية في الخرطوم
0
آخر الأخبار
2023-04-20
البنتاغون: أرسلنا تعزيزات عسكرية تحسبًا لإحتمال إخلاء السفارة الأميركية في الخرطوم
آخر الأخبار
2023-04-20
البنتاغون: أرسلنا تعزيزات عسكرية تحسبًا لإحتمال إخلاء السفارة الأميركية في الخرطوم
0
أخبار لبنان
2023-04-18
إحياء الذكرى الأربعين لتفجير السفارة الأميركية في بيروت.. شيا: نقف مع لبنان في تشارك التاريخ والهدف
أخبار لبنان
2023-04-18
إحياء الذكرى الأربعين لتفجير السفارة الأميركية في بيروت.. شيا: نقف مع لبنان في تشارك التاريخ والهدف
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
17:48
واشنطن تعتبر أنه "ليس من الآمن" حاليا إجلاء طاقم السفارة الأميركية في الخرطوم
أخبار دولية
17:48
واشنطن تعتبر أنه "ليس من الآمن" حاليا إجلاء طاقم السفارة الأميركية في الخرطوم
0
أخبار دولية
17:43
خبراء أمميون بالمساواة العرقية في الولايات المتحدة الأسبوع المقبل
أخبار دولية
17:43
خبراء أمميون بالمساواة العرقية في الولايات المتحدة الأسبوع المقبل
0
أخبار دولية
17:40
خشية من انفجار بركان نيفادو ديل رويز في كولومبيا مع انبعاث الرماد منه
أخبار دولية
17:40
خشية من انفجار بركان نيفادو ديل رويز في كولومبيا مع انبعاث الرماد منه
0
أخبار دولية
14:31
وزير خارجية الصين في مانيلا بالتزامن مع مناورات عسكرية فيليبينية أميركية
أخبار دولية
14:31
وزير خارجية الصين في مانيلا بالتزامن مع مناورات عسكرية فيليبينية أميركية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2023-04-20
وزير السياحة وليد نصّار يمنح رامي عياش الزرّ الذهبي... "صيف لبنان وِلعان"
فنّ
2023-04-20
وزير السياحة وليد نصّار يمنح رامي عياش الزرّ الذهبي... "صيف لبنان وِلعان"
0
اقتصاد
2023-03-20
مخالفات الأسعار نار!... سلام: على القضاء أن يصدر ويُطبّق الأحكام
اقتصاد
2023-03-20
مخالفات الأسعار نار!... سلام: على القضاء أن يصدر ويُطبّق الأحكام
0
فنّ
2023-04-16
مهرجان كان يختار الممثلة كيارا ماستروياني لتقديم حفلتي الافتتاح والختام
فنّ
2023-04-16
مهرجان كان يختار الممثلة كيارا ماستروياني لتقديم حفلتي الافتتاح والختام
0
مقدمة نشرة الاخبار
2023-03-25
مقدّمة النشرة المسائيّة 25-03-2023
مقدمة نشرة الاخبار
2023-03-25
مقدّمة النشرة المسائيّة 25-03-2023
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
14:01
مهرجان بدارو يعود الى شوارع العاصمة بعد ثلاث سنوات من الغياب
أخبار لبنان
14:01
مهرجان بدارو يعود الى شوارع العاصمة بعد ثلاث سنوات من الغياب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
لبنانيون عالقون في السودان.. وهذه قصة أحدهم
تقارير نشرة الاخبار
13:58
لبنانيون عالقون في السودان.. وهذه قصة أحدهم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
لبنان يترقب سحب قرعة بطولة العالم لكرة السلة.. فمن هي المنتخبات التي من الممكن ان يواجهها ابطال الارز؟
تقارير نشرة الاخبار
13:52
لبنان يترقب سحب قرعة بطولة العالم لكرة السلة.. فمن هي المنتخبات التي من الممكن ان يواجهها ابطال الارز؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
وادي حربا-المدفون بين الرخص والتعديات البيئية!
تقارير نشرة الاخبار
13:49
وادي حربا-المدفون بين الرخص والتعديات البيئية!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
كيف تتفادى دفع غرامات الضرائب؟
تقارير نشرة الاخبار
13:41
كيف تتفادى دفع غرامات الضرائب؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
شبهات عدة وضعت عقد مبنى شحن البضائع في المطار تحت مجهر التحقيق
تقارير نشرة الاخبار
13:36
شبهات عدة وضعت عقد مبنى شحن البضائع في المطار تحت مجهر التحقيق
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
قصةٌ للأطفال للكاتبة الأميركية من أصول مصرية آية خليل تلقى رواجاً كبيراً في الولايات المتحدة
تقارير نشرة الاخبار
13:29
قصةٌ للأطفال للكاتبة الأميركية من أصول مصرية آية خليل تلقى رواجاً كبيراً في الولايات المتحدة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
قضية انتخاب رئيس جديد للجمهورية حضرت في لقاءات الوفد النيابي اللبناني في واشنطن
تقارير نشرة الاخبار
13:26
قضية انتخاب رئيس جديد للجمهورية حضرت في لقاءات الوفد النيابي اللبناني في واشنطن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:14
قصصُ تهريب نازحين على لسان سوريين... هكذا تنشط المعابر غير الشرعية!
تقارير نشرة الاخبار
13:14
قصصُ تهريب نازحين على لسان سوريين... هكذا تنشط المعابر غير الشرعية!
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
11:22
هزة أرضية في مدينة الهرمل
أخبار لبنان
11:22
هزة أرضية في مدينة الهرمل
2
آخر الأخبار
04:05
فريد البستاني للـ LBCI: افلاس المصارف هو افلاس الاقتصاد ولتطعيم المصارف المتعثرة بمصارف جديدة واذا اتفقنا مع صندوق النقد ستزداد الثقة لدى المصارف والمؤسسات للدخول الى السوق وتساعدنا على دوران العجلة الاقتصادية بشكل أفضل
آخر الأخبار
04:05
فريد البستاني للـ LBCI: افلاس المصارف هو افلاس الاقتصاد ولتطعيم المصارف المتعثرة بمصارف جديدة واذا اتفقنا مع صندوق النقد ستزداد الثقة لدى المصارف والمؤسسات للدخول الى السوق وتساعدنا على دوران العجلة الاقتصادية بشكل أفضل
3
آخر الأخبار
04:08
فريد البستاني للـ LBCI: قانون تقدّم لحماية الودائع في المصارف ويجب درسه وتطويره واقراره وهذا سيعطي ثقة لمصارف جديدة تريد ان تفتح ابوابها في لبنان
آخر الأخبار
04:08
فريد البستاني للـ LBCI: قانون تقدّم لحماية الودائع في المصارف ويجب درسه وتطويره واقراره وهذا سيعطي ثقة لمصارف جديدة تريد ان تفتح ابوابها في لبنان
4
صحف اليوم
00:19
يعقوبيان لـ"الانباء الكويتية": فرنجية تخطى مرحلة إعلان الترشيح لرئاسة الجمهورية
صحف اليوم
00:19
يعقوبيان لـ"الانباء الكويتية": فرنجية تخطى مرحلة إعلان الترشيح لرئاسة الجمهورية
5
صحف اليوم
23:58
لمسات اضافية على صفقة محتملة بين خير الدين والقاضية الفرنسية بوريسي (نداء الوطن)
صحف اليوم
23:58
لمسات اضافية على صفقة محتملة بين خير الدين والقاضية الفرنسية بوريسي (نداء الوطن)
6
صحف اليوم
00:08
انزعاج سعودي من فرنسا (نداء الوطن)
صحف اليوم
00:08
انزعاج سعودي من فرنسا (نداء الوطن)
7
منوعات
03:53
جريمة مروّعة في الأردن... قتل زوجة والده ورمى جثتها في بئر!
منوعات
03:53
جريمة مروّعة في الأردن... قتل زوجة والده ورمى جثتها في بئر!
8
حال الطقس
04:03
كيف سيكون طقس weekend عيد الفطر؟
حال الطقس
04:03
كيف سيكون طقس weekend عيد الفطر؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store